ما هى الرسالة القشيرية التى تناقشها قصواء الخلالى ببرنامج "مملكة الدراويش"؟

كشفت قناة الحياة الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية عن برومو برنامج "مملكة الدراويش" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي والمقرر انطلاقه يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 رمضان الجاري.

وخلال برومو برنامج مملكة الدراويش، ظهرت الإعلامية قصواء الخلالي وهي تقرأ من الرسالة القشيرية "في علم التصوف". ولذلك يرصد "الدستور" في السطور التالية تفاصيل ومعلومات عن هذه الرسالة:

تعد الرسالة القشيرية من الكتب المكتوبة في علم التصوف ومصنفها يرجع للإمام أبي القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري الشافعي المتوفى سنة 465 هجرية.

وتعتبر الرسالة القشيرية من أهم المصادر فى التعرف إلى مذهب الصوفية وشرح ألفاظها ومصطلحاتها الشائعة.

تشرح الرسالة القشيرية الأحوال والمقامات والتجليات التى يصعب أحيانًا على القارئ العادى أن يفهمها.

تحتوي الرسالة على 54 بابًا و3 فصول.

تحتوي الرسالة القشيرية على مجلدين وخصص المجلد الأول لتراجم مشايخ التصوف وسيرهم وأقوالهم، والمجلد الثاني عن مقامات أرباب السلوك وطريقتهم.

وظهرت قصواء خلال البرومو لتعطي ملامح له قائلة: "قالوا إنهم دراويش، تاهوا ويبحثون عن الطريق، ونسوا أن الملك كله لله، وأنها مملكة الدراويش".

ومن المقرر أن يذاع برنامج "مملكة الدراويش" عبر قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة الثالثة والربع عصرًا.

يذكر أن الدراويش هم زهاد بعض الطرق الصوفية شديدو الفقر والمتقشفون عن اقتناع وإيمان، وهم يعيشون على إحسان الآخرين زهدًا بامتلاك أي أملاك مادية، وهم يسمون "درفيش" في فارس و"Dervish" في تركيا، كما يعرف الدرويش بـ"الـفقير" في بعض الأحيان وخاصة في الهند.