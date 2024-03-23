السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ما هى الرسالة القشيرية التى تناقشها قصواء الخلالى ببرنامج "مملكة الدراويش"؟

برومو برنامج مملكة
برومو برنامج "مملكة الدراويش"

كشفت قناة الحياة الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية عن برومو برنامج "مملكة الدراويش" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي والمقرر انطلاقه يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 رمضان الجاري.

وخلال برومو برنامج مملكة الدراويش، ظهرت الإعلامية قصواء الخلالي وهي تقرأ من الرسالة القشيرية "في علم التصوف". ولذلك يرصد "الدستور" في السطور التالية تفاصيل ومعلومات عن هذه الرسالة:

  • تعد الرسالة القشيرية من الكتب المكتوبة في علم التصوف ومصنفها يرجع للإمام أبي القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري الشافعي المتوفى سنة 465 هجرية.
  • وتعتبر الرسالة القشيرية من أهم المصادر فى التعرف إلى مذهب الصوفية وشرح ألفاظها ومصطلحاتها الشائعة.
  • تشرح الرسالة القشيرية الأحوال والمقامات والتجليات التى يصعب أحيانًا على القارئ العادى أن يفهمها.
  • تحتوي الرسالة على 54 بابًا و3 فصول.
  • تحتوي الرسالة القشيرية على مجلدين وخصص المجلد الأول لتراجم مشايخ التصوف وسيرهم وأقوالهم، والمجلد الثاني عن مقامات أرباب السلوك وطريقتهم.

وظهرت قصواء خلال البرومو لتعطي ملامح له قائلة: "قالوا إنهم دراويش، تاهوا ويبحثون عن الطريق، ونسوا أن الملك كله لله، وأنها مملكة الدراويش".

ومن المقرر أن يذاع برنامج "مملكة الدراويش" عبر قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة الثالثة والربع عصرًا.

يذكر أن الدراويش هم زهاد بعض الطرق الصوفية شديدو الفقر والمتقشفون عن اقتناع وإيمان، وهم يعيشون على إحسان الآخرين زهدًا بامتلاك أي أملاك مادية، وهم يسمون "درفيش" في فارس و"Dervish" في تركيا، كما يعرف الدرويش بـ"الـفقير" في بعض الأحيان وخاصة في الهند.

قناة الحياة الفضائية الحياة watch it منصة WATCH IT الرقمية برنامج “مملكة الدراويش” مملكة الدراويش قصواء الخلالي رمضان

مواد متعلقة

WATCH IT تطرح بوستر برنامج "مملكة الدراويش" لقصواء الخلالى

روجينا لـ"الدستور": أحب تقديم دور المرأة القوية.. ونصرة لمست قلوب الجمهور

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الأخيرة بطولة روجينا

ملخص أحداث الحلقة 12 من مسلسل سر إلهى بطولة روجينا

مسلسل سر إلهى الحلقة 12.. "نصرة" توافق على طلب عودة "سعد" لها

مسلسل سر إلهى الحلقة 12.. مراد مكرم يوبخ مريم أشرف زكى

مسلسل سر إلهى الحلقة 12.. مراد مكرم يوثق دليل قتل مى سليم لمحاميها

نقاد: مسلسل "سر إلهى" نقطة تحول لروجينا ورءوف عبدالعزيز كلمة السر

الأكثر قراءة

عاجل.. سر «الحشاشين».. كيف صنع كريم عبدالعزيز وبيتر ميمى هذه التحفة الفنية؟

مؤشرات أولية.. عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة جديدة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

عاجل.. اقتصاديون يتوقعون ثبات سعر الدولار بين 40 و45 جنيهًا حتى نهاية 2024

مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2024.. 4 ساعات يوميًا

مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. صراع عرش السلطنة يشتعل وبزوغ نجم "الصباح"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى