مسلسل سر إلهي الحلقة 13.. صدمة مريم أشرف زكي بعد معرفة والدتها الحقيقية

عرضت اليوم الحلقة 13 من مسلسل سر إلهي الذي تخوض بطولته النجمة روجينا والمعروض حاليا ضمن موسم دراما رمضان 2024 والذي أوشكت حلقاته على انتهاء عرض حلقاته والذي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ15 حلقة.

مسلسلات رمضان 2024

وكشفت الحلقة 13 من مسلسل سر إلهي أن “حلا” التي تجسد دورها الفنانة مريم أشرف زكي ليست ابنه “شاهيناز” التي تجسد دورها الفنانة الأردنية “مي سليم” ولكنها ابنة سيدة أخرى، كانت متزوجة من سراج قبلها، وأدخلها السجن.

وحلت صدمة كبيرة على “حلا” فور معرفتها بالأمر وأن والدتها التي قامت بتربيتها طوال عمرها ليست والدتها الحقيقية خاصة وأنها كانت على خلاف دائم معها بسبب تصرفاتها هي ووالدها “سراج” الذي يجسد دوره الفنان مراد مكرم.

مسلسل سر إلهي الحلقة الأخيرة

مسلسل سر إلهي الحلقة الأخيرة تعرض مساء يوم الإثنين المقبل والمتوقع أن تشهد مفاجآت عديدة خاصة بعد تصاعد وتيرة الأحداث الحلقات الماضية والتي شهدت إثارة وتشويق كبير.

قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية “نصرة” والتي تجسدها النجمة روجينا والتي تمر بمراحل صعبة خلال حياتها وتواجه الحياة بمفردها بعدما غدر بها أقرب أخواتها وتسببهم في دخولها السجل بعد الشهادة عليها زورا وتقرر الانتقام ممن ظلمها بعد خروجها من السجن.



أبطال وصناع مسلسل سر إلهي



مسلسل سر إلهي من تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبد العزيز في ثالث تعاون له مع النجمة روجينا، وإنتاج شركة كودكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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ويشارك في بطولة مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا نخبة من نجوم الفن وهم كل من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.