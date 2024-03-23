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مسلسل صيد العقارب الحلقة 13|غادة عبدالرازق تحاول إيقاع جاميكا بوجودها في المنزل

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

كشفت الأحداث التي دارت في الحلقة الـ 13 من مسلسل صيد العقارب حصريًا على قناة سي بي سي، إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن وصول رسالة لعايدة (غادة عبدالرازق) تفيد بهروب سامح الغول خارج البلاد.

 

وانتهت أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل صيد العقارب، بتواجد عايدة (غادة عبدالرازق) في منزل ياسين (محمد علاء جاميكا) في محاولة منها لإيقاعه لمعرفة مكان شقيقه، واستغلاله حبه لها، ما جعلها ترتدي فستانًا وتنتظره داخل المنزل ليتفاجئ بتواجدها.

 

قصة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

 

‏تنقلب حياة عايدة الابنة الوسطى والأذكى لحسن ضرغام بعد قتل أخيها على يد الأخ غير الشقيق لزوجها ياسين الغول. ‏هنا يظهر الجانب الخفي لشخصية عايدة، فهل تسمح لها عائلتها بالانتقام.

 

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 14

تعرض الحلقة الـ 14 من مسلسل صيد العقارب، حصريًا عبر قنوات شبكة cbc إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، ويعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساءً عبر cbc دراما، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.

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أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كلٍ من أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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