مسلسل صيد العقارب الحلقة 13|زوجة عماد صفوت تواجهه بغيرته من غادة عبدالرازق

مسلسلات رمضان 2024

تصاعدت أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل صيد العقارب، الذي تلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، ويعرض عبر شبكة قنوات سي بي سي، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خاصًة بعد هروب نورا (ريم المصري) مع أدهم حفيد عائلة ضرغام، وزواجها من وراءهم.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل الحلقة 13

وضمن احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 ، رفض شوقي الذي يجسد شخصيته "عماد صفوت" بحث عايدة عن نجلته، وذهب للشكوي إلى زوجته شقيقتها والتي أكدت علي حديثها قائلًة: "بص يا شوقي البت دي معرفناش نربيها ولا نحميها من نفسها لحد ما أذت نفسها والعائلة كلها معاها، وزي ما بيقولوا اللي كان سبب في مشكلة عمره، عمره ما هيكون سبب في حلها، يبقي إحنا نسيب اللي بيعرف يحل المشكلة يحلها، انت بتناطح في عايدة يا شوقي وكلنا عارفين إن كان نفسك تاخد مكان علي الله يرحمه، وركبك مليون عفريت لما عايدة مسكت الشركة".

ليرد عليها شوقي (عماد صفوت) ضمن احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 ، قائلًا: "كلام الفيسبوك اللي لحس دماغك تقوليه لحد تاني مش انا، دي بنتي وانا أولى بيها، طول عمركوا ظلمة يا فاطمة، خدمتكوا العمر دا كله، وعملت خدي مداس للي يساوي واللي ميساوش وجاية تقوليلي انا الكلام دا، مش قادرين تنسوا إن انا اتجوزت بنت الحسب والنسب، وعلى العموم لمّا الست عايدة تغركم متجوش تقولوا يا شوقي الحقنا عشان شوقي مش هيعمل خده مداس تاني".

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مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 13

تعرض الحلقة الـ 13 من مسلسل صيد العقارب، حصريًا عبر قنوات شبكة cbc إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، ويعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساءً عبر cbc دراما، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

قنوات شبكة سي بي سي، وشبكة قناة سي بي سي دراما، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية واتش ات.

ابطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كلٍ من أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب