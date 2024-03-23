مسلسل صيد العقارب الحلقة 13.. جريمة زنا السر في مقتل علي ضرغام

يبدو أن المفاجأت بدأت تنكشف وتتوالى بين عائلة ضرغام والغول، في مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 بطولة غادة عبدالرازق، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث بدأت تتكشف الأموال وسر جريمة القتل التي نفذها أحمد ماجد "سامح الغول" نجل رياض الخولي "إسماعيل الغول" ضد محمود عبدالمغني "علي ضرغام" ابن أحمد ماهر "حسن ضرغام".

مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 سوف تشهد تأنيب ضمير شديد من ميار الغيطي بنت عائلة ضرغام، التي دخلت في علاقة مشبوهة ومحرمة مع سامح الغول، وقد ترددت على شقته في الزمالك أكثر من مرة وعاشرها معاشرة الأزواج، ولم يكتف بذلك بل قام بتصويرها، ووعدها بالزواج منها وقت جلسة مخدرات، إلا أنه لم يفي بوعده وأخبرها أنه لن يتزوج من فتاة كانت في أحضانه وقت متعة محرمة.

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 سوف تتغير مجريات الأحداث، وخاصة أنه لا يعرف أحد حتى الآن سر ما حدث بين على ضرغام وسامح الغول وقيام الأخير بقتله، حيث أن جريمة الزنا التي أخبرته بها شقيقتها وما حدث لها من ابن عائلة الغول، دفعه للقاء سامح بعد طلب مقابلته، وهناك وقعت الجريمة ومات على ضرغام ومعه السر بينما سامح الغول مازال حر طليق وتسعى غادة عبدالرازق للثأر منه ومن عائلته.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

ويعرض مسلسل "صيد العقارب الحلقة 13 على منصة "ووتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 13 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

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