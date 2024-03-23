مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. صراع عرش السلطنة يشتعل وبزوغ نجم "الصباح"

مسلسلات رمضان 2024..

تشهد أحداث مسلسل الحشاشين لـ"كريم عبدالعزيز" الحلقة 13، تطور جديد فى علاقة حسن الصباح قائد الحشاشين بأتباعه، بعدما تمكن من هزيمة جيش الدولة السلجوقية أقوى جيوش العالم فى القرن الحادى العاشر، وقتل السلطان السلجوقى ووزيره نظام الملك فى عملية نفذها أتباعه.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 13

خلال أحداث مسلسل الحشاشين، جرت الأمور كما خطط لها حسن الصبح، واستطاع بخطته الماكرة إضعاف الدولة السلجوقية، ليكون هو القطب الأقوى والأوحد، ليبزغ نجم قلعة آلموت الحصن المنيع للحشاشين والتى باتت تشكل مصدر تهديد وخطر على قادة وجيوش العالم أنذاك، ما يضع “الصباح” فى اختبار جديد لإثبات وقوة دولته.

مسلسل الحشاشين الحلقة 13

يشتعل الصراع على عرش السلطنة بين أبناء السلطان ملك شاه بعد وفاته مسمومًا فى الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين، تؤجج تلك الصراعات الاضطرابات الداخلية، ويجد حسن الصباح - كريم عبد العزيز- فى ذلك فرصة لفرض سيطرته وتنفيذ سلسلة اغتيالات ضد شخصيات كبرى فى الحلقات القادمة.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 14

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 14 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

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مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

قصة مسلسل الحشاشين

تتاول قصة مسلسل الحشاشين رحلة تأسيس دولة الحشاشين بقيادة حسن الصباح في أقاصي بلاد فارس، وما قامت عليه من عقيدة فاسدة اعتمدت على أفكار مضللة ومتطرفة في جذب الأتباع من الشباب، واستغلالهم فى تنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات تاريخية خلال القرن الحادي عشر الميلادي.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.