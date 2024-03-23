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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. ليلة سقوط سلطان العالم

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين لـ “ كريم عبدالعزيز “ ملخص الحلقة 12، دارت أحداثه حول المواجهة الأخيرة بين حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين وسلطان الدولة السلجوقية ملك شاه ووزيره نظام الملك أبو على الطوسى، والتى انتهت بقتل السلطان والوزير على يد أحد أتباع ”الصباح”.

مسلسل الحشاشين الحلقة 12

تتكشف مع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12 خطة حسن الصباح لفرض سيطرته وسطوته على أتباعه، والتى أفصح عنها خلال حديثه إلى زيد ابن سيحون الذراع اليمنى للصباح وبرزك آميد قائد جيشه، عن طريق أفكار مضللة يتم بثها فى عقول أتباعه من الشباب  تجعلهم يختارون طواعيةً تنفيذ الأوامر دون تردد حتى وإن كان الثمن هو أرواحهم،  لم لا فهو صاحب مفتاح الجنة كما يلقب نفسه، وإطاعة أوامره هى الطريق إلى الجنة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 12

وعلى الجانب الآخر، اشتعل السلطان ملك شاه الملقب بسلطان العالم والسلطان العادل، غضبًا بعد عودة قواته مهزومة أمام جيش حسن الصباج، ليقرر عزل قائد قواته أرسلان تاش، ووزيره نظام الملك بعدما حمله مسئولية هروب الصباح وانتصاره على قوات الجيش السلجوقى.

لم تهدأ رغبة “الصباح” فى الانتقام من السلطان والوزير، ليسند إلى ابن سيحون مهمة اختيار الشاب الذى سيقوم بعملية قتل وزير الدولة السلجوقية أبو على الطوسى، وفى سبيل اقناع الشاب المختار بأداء تلك المهمة، والتى حتمًا ستكلفه حياته، وهنا بدأ تنفيذ الخطة الشيطانية على أرض الواقع، بعدما قال“بن سيحون”  للشاب: افتح كفك يا سعد.. بخور تراب أعتاب الجنة هدية سيدنا لك، آن الآوان أن يدخل المختار حلم الجنة، ليقرر الشاب المختار لاحقًا تنفيذ المهمة ويسدد طعنة قاتلة لوزير دولة السلاجقة نظام الملك، ثم يقتل نفسه بنفس الخنجر مرددًا: روحى فدا صاحب مفتاح الجنة.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 13

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 13 في 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

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