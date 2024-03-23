موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ"غادة عبدالرازق" الحلقة 12

جذبت الحلقة الـ 12 من مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، بمشاركة نخبة من ألمع النجوم، انتباه الكثير من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة “جوجل”، لذا بحثوا عن مواعيد إعادة عرض الحلقة الـ 12، ويرصد “الدستور” موعد اعادة مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " الحلقة 12، في سياق السطور التالية.

مسلسل صيد العقارب مواعيد اعادة الحلقة 12

تعاد الحلقة الـ 12 من مسلسل صيد العقارب بمواعيد مختلفة في تمام الساعة الـ 9:30 مساءً، كما يمكن أن بتابع الحلقة في اليوم التالي في تمام الساعة الـ 1:45 صباحًا، وأيضًا لها إعادة في تمام الساعة الـ 2:45 مساءً عبر قناة سي بي سي دراما، ويمكن مشاهدتها أيضا عبر المنصة الرقمية واتش إت.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 13

تعرض الحلقة الـ 13 من مسلسل صيد العقارب، للفنانة غادة عبدالرازق، في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً حصريًا، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية Watch it، وتعاد بعد الموعد الأصلي في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

يعرض مسلسل صيد العقارب عبر قناة cbc، وأيضًا من خلال قناة cbc دراما، ومنصة watch it الرقمية.

أبطال مسلسل صيد العقارب

أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي



محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)



-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت



-سامية عاطف



-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول



-صفاء جلال



-أحمد جمال سعيد في دور معتز



-عزوز عادل



-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي



-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس



-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار



-إنتاج فينومينا



-إخراج الدكتور أحمد حسن.

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