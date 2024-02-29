مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل صيد العقارب

تستعد النجمة غادة عبد الرازق لعرض مسلسل صيد العقارب على شاشات التلفزيون ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024، المقرر عرضه في شهر رمضان 2024.

وينتظر جمهور الفنانة غادة عبد الرازق مسلسل صيد العقارب الذي من المقرر أن يُعرض عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب

ويتناول مسلسل صيد العقارب ظهور غادة عبد الرازق، في دور تاجرة سموم، باستخلاص سم العقارب وبيعه.

وفي تصريحات تلفزيونية كشفت غادة عبد الرازق عن معنى كلمة صيد العقارب والذي تم اختياره يكون اسم المسلسل قائلة: "مسلسل صيد العقارب أشبه بالمستحيل، دايمًا بيقوله أصعب حاجة لدغة الثعبان وصيد العقرب، واللي أنا بتناوله في المسلسل نفس المعنى ده".

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور قصة مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق، في إطار درامي عائلي، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

قنوات عرض مسلسل صيد العقارب

سيعرض مسلسل "صيد العقارب" عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعلى شاشة cbc.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب

يعرض مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق ضمن مسلسلات رمضان 2024 بشكل حصري على شاشتي قنوات cbc وcbc drama في شهر رمضان المقبل 2024.

أبطال مسلسل صيد العقارب

صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، ومن إخراج أحمد حسن.