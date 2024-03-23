مسلسل لحظة غضب الحلقة 14.. حسم مصير صبا مبارك بعد واقعة قتل زوجها

توقع العديد من متابعى مسلسل لحظة غضب أنه بالفعل تهرب صبا مبارك خارج البلاد وتهرب من فعلتها دون أن يتم القبض عليها، فيما توقع آخرون أنه من الممكن أن تكون صبا مبارك في كابوس ضمن الكوابيس التي كانت تحلم بها في بداية المسلسل.

احداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 14

وتعرض اليوم الحلقة الـ 14 من مسلسل لحظة غضب على أن تحسم هذا الجدل لدى المتابعين، ومعرفة مصير صبا مبارك التي قامت بدور بقتل زوجها محمد فراج وعملت على إخفاء جثته بعد أن وضعتها فى أكياس سوداء.

ويصنف مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك ضمن المسلسلات الـ 15 حلقة التي تعرض في الجزء الأول من رمضان وقد لاقى المسلسل رودود أفعال جيدة لدى المتابعين خلال الأيام الماضية نظرًا لأحداثه.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 14

يعرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 14 من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور "يمنى الطباخة" وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث بينهما مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.