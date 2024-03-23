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مسلسل لحظة غضب.. تامر حبيب عن المسلسل: سيناريو صعب ورشيق وذكي

تامر حبيب
تامر حبيب

لقى مسلسل لحظة غضب ردود أفعال كبيرة، حيث كتب الكاتب والسيناريست تامر حبيب منشور إشادة عن المسلسل عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك.

مسلسل لحظة غضب.. تامر حبيب عن المسلسل: سيناريو صعب 

وقال تامر حبيب عن مسلسل لحطة غضب عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك: "بهداوة وروقان ومن غير صداع وادعاء وجعير فارغ… الجماعة دول عملوا مسلسل مختلف ومحترم وبسيط وصعب… نوعية مختلفة مش متعودين عليها في الدراما العربية عمومًا، ومعمولة بوعي وذكاء ونضج واضح… كاست ممثلين كل واحد فيهم غير متوقع في دوره ومفاجئ جدًا فيه، واخص بالذكر محمد شاهين، صاحبي واخويا وابني الغالي اللي بجد رافع راسي بقاله شوية حلوين عشان نضج واستوي وبقي ممثل ثقيل، وصاحبتي وحبيبتي ناردين فرج اللي في رأيي الشخصي باعتبرها من افضل المذيعات اللي مثلوا في مصر، واللي برضه بتنضج وتتطور من دور لدور، وعلي قاسم اخويا الصغير الممثل بالفطرة واللي مابيبطلش شغل علي نفسه واللي برضه بيتطور ويثبت موهبته من دور لدور، وطبعًا باقي طاقم الممثلين دون استثناء حتي الضيوف اللي كل واحد فيهم كان في مكانه جدًا".

وأستكمل تامر حبيب: "سيناريو صعب ورشيق وذكي، ومخرج بسيط وشيك وزاهد وقاصد مايحسسكش بيه، الأمر الذي يعجلك تحس جدًا وتقدره، وعايز اخص بالذكر الموسيقي التصويرية في هذًا المسلسل بالذات، اللي بأشوفها من وجهة نظري افضل موسيقي تصويرية في مسلسلات نص رمضان الاولاني، والاغاني المستخدمة واللي تم اختيارها بدقة وتركيز….  وأخيرًا وليس آخرًا تحياتي لصاحبي المنتج طارق الجنايني لأنه اقتنع بالاختلاف ده وأقدم علي إنتاجه… بجد مش عايزكم تمشوا".

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موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 14

يعرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 14 من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور "يمنى الطباخة" وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث بينهما مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

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