إقبال متزايد على انتخابات نقابة المحامين في دمياط

شهدت لجان انتخابات النقابة العامة للمحامين بمحافظة دمياط، إقبالًا متزايدًا، حيث كان الإقبال ضعيفًا في الصباح الباكر، ثم تزايد الإقبال على لجان الانتخابات، حيث إن محافظة دمياط بها مقار انتخابية في نقابة المحامين في مدينة دمياط وفي نقابة المحامين بدمياط الجديدة وفي نقابة المحامين في كفر سعد وفي نقابة المحامين في راس البرّ ومقر نقابة المحامين في الزرقا ومقر نقابة المحامين في فارسكور.

كما أن هناك عدد من المرشحين على مقاعد النقابة العامة لمحامين مصر من محافظة دمياط وهم: ناصر العمري، عضو نقابة المحامين العامة السابق ونقيب محامين بندر دمياط سابقًا، بالإضافة إلى السيد هاشم، عضو النقابة العامة للمحامين سابقًا، وسامي عبدالعزيز.

من جهته، قال ناصر العمري، المرشح على مقعد عضو النقابة للمحامين في محافظة دمياط، إنه له مواقف واضحة وثابتة كان أبرزها قضيتي مطروح ومحاولة فرض منظومة الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع زملاء رسالة المحاماة وتم الإلغاء.

وقال ياسر عبدالفتاح أبو هندية، نقيب محامين محافظة دمياط، إن محامين محافظة دمياط دائما ما يضربون المثل في الإقبال والحشد والتصويت وهو ما نراه من فتح باب التصويت وعند الإعلان عن النتيجة، وستظل قوة ضاربة في انتخابات "المحامين" على مستوى الجمهورية، مؤكدًا دعمه الكامل لمرشحي محافظة دمياط في انتخابات النقابة العامة للمحامين.