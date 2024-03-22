حملة لمتابعة تعريفة الركوب وأسعار الوقود فى دمياط

شنَّ رئيس مدينة كفر سعد في دمياط حملة للمرور على محطات الوقود بمدينة كفر سعد؛ لضبط المخالفين بناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، حيث قامت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة كفر سعد بالمرور على عدد من محطات البنزين في إطار خطة محافظة دمياط للمرور على محطات الوقود ومواقف السيارات بنطاق المحافظة لمراقبة الالتزام بالتسعيرة المحددة.

وتم التأكيد على المتابعة المستمرة لمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة بنطاق المركز لضبط منظومة العمل بمحطات الوقود ومواقف السيارات للوقوف على مدى الالتزام بالتسعيرة المحددة.

اعتماد التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة في دمياط

اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة على الخطوط الداخلية والأقاليم بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية تحريك سعر لتر السولار ليصبح 10 جنيهات.

وجرى زيادة تعريفة الركوب على الخطوط الداخلية اليوم الجمعة، بعد تقدير الزيادة لكل خط وتقريبها إلى أكبر كسر عشري يتيح تجاوز أزمة الفكة المتكررة مع كل زيادة.

ووفقًا للتسعيرة التي أقرّتها لجنة الإشراف على المواقف، زادت أجرة خط الأعصر في دمياط وزادت تعريفة ركوب خطوط قرية السنانية، كما زادت تعريفة المواصلات بين مدينة دمياط ومدينة رأس البر وبين مدينة دمياط ومدينة دمياط الجديدة.

وزادت تعريفة ركوب التاكسي، ليصبح حساب الكيلومتر 2.75 جنيه.

وقال مدير مواقف دمياط إن العمل منتظم بشكل طبيعي في مواقف الأجرة الداخلية، وجرى اعتماد الأجرة الجديدة وإبلاغ السائقين بها، وجارٍ تعليقها بمكان واضح أمام المواطنين في المواقف الداخلية وكذلك في موقف الأقاليم.