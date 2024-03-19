الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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حركة تداول السفن والحاويات بميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة (ROYAL O)، والتي ترفع علم بالو ويبلغ طولها 157 م وعرضها 25 م القادمة من اوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 10768 طن من القمح لصالح القطاع الخاص حيث يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.
 

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3442 طن تشمل: 905 طن ملح معبأ و1673 طن رمل صب و150 طن كلينكر و714 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33427 طن تشمل:  11060 طن قمح و8274 طن خردة و2112 طن حديد و1000 طن زيت طعام  و5422 ذرة و752 طن خشب زان و3620 طن سكر و497 فول صويا و2092 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 690 طن.
 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 555 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 224 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 618 حاوية مكافئة.
 

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 65612 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 120647 طنًا.
 

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 3622 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي والقليوبية وامبابة ، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4954 شاحنة  حيث تابع اللواء بحري احمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن 

تاريخ ميناء دمياط المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ذكرت هيئة ميناء دمياط 3 حاويات دمياط

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