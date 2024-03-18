الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تتفقد إنشاء الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط من الحدث

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها صباح اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي بمشروع إنشاء مبنى الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج وتنفذها هيئة الأبنية التعليمية.

واطلعت المحافظ خلال زيارتها للموقع آخر التطورات بالمبنى الذى تم انشاؤه على مساحة ١٤٧٠م٢ ليتضمن دور أرضى و٣ أدوار متتالية ودور خدمات، ليتضمن جراج ومركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، والإدارات والأقسام المختلفة، كما ناقشت المراحل المقبلة للمشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد.

وأكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة لإنشاء مبنى حكومى متكامل، كما وجهت بضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ بالمركز التكنولوجي تمهيدًا لفرشه وتجهيزه.

وأجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولة تفقدية استهلتها بزيارة مزرعة البط بالخياطة، بعد نجاح المحافظة في الحصول على حكم بملكية الأرض واستردادها من المتعدي وتسجيلها بسجلات أملاك الدولة.

وتبلغ مساحة المزرعة ١٥ فدانا، كما بحثت محافظ دمياط آلية تحقيق الاستفادة من تلك الأرض، بما يتوافق مع الطبيعة الخاصة بالمنطقة وبما يعود بالنفع على المحافظة.
وأكدت حرص المحافظة على استرداد أراضى الدولة ومنع أى محاولات للتعدى عليها، مؤكدة على أنه سيتم وضع مخطط لاستغلال الأرض.

وأجرت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،، زيارة تفقدية لموقع مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي، حيث استهلت المحافظ الزيارة بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لمتابعة الموقف الخاص به لتنفيذه وفقًا للمعايير والمواصفات المحددة، كما بحثت آلية تجهيز المركز وتوصيل كافة المرافق به خلال الفترة المقبلة استعدادًا لتشغيله، كما تابعت التشطيبات النهائية ببعض الأقسام، والسور المحيط بالمبنى حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد في دمياط.

دمياط عزبة البرج إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتورة منال عوض أحداث دمياط

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