بعد حصولها على حكم قضائي.. محافظ دمياط تتفقد مزرعة البط

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية استهلتها بزيارة مزرعة البط بالخياطة، بعد نجاح المحافظة في الحصول على حكم بملكية الأرض واستردادها من المتعدي وتسجيلها بسجلات أملاك الدولة، وتبلغ مساحة المزرعة ١٥ فدانًا.

وبحثت محافظ دمياط " آلية تحقيق الاستفادة من تلك الأرض، بما يتوافق مع الطبيعة الخاصة بالمنطقة وبما يعود بالنفع على المحافظة.

وأكدت حرص المحافظة على استرداد أراضى الدولة ومنع أى محاولات للتعدي عليها، مؤكدة أنه سيتم وضع مخطط لاستغلال الأرض.



وأجرت محافظ دمياط،، زيارة تفقدية لموقع مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وذلك لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي، حيث استهلت الزيارة بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لمتابعة الموقف الخاص به لتنفيذه وفقًا للمعايير والمواصفات المحددة، كما بحثت آلية تجهيز المركز وتوصيل كافة المرافق به خلال الفترة المقبلة استعدادًا لتشغيله، كما تابعت التشطيبات النهائية ببعض الأقسام، والسور المحيط بالمبنى.

وفي هذا السياق، ناقشت الدكتورة منال عوض "سُبل استكمال كافة الأعمال وفقًا للمواصفات والمعايير المحددة لإنشاء مبنى حكومي متكامل يتوافق مع الأُطر الذكية والبيئية وبما يساهم فى رقمنة كافة الأعمال التى يقوم بها الديوان.

وأكدت استكمال أعمال الرصف بالطريق بالقطاع الواصل من المبنى وحتى نقابة المهندسين، موجهة بضرورة الدفع بمعدلات العمل بالموقع للانتهاء من المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد.



يذكر أن مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة، يُعد من أكبر وأضخم المشروعات التى تشهدها محافظة دمياط، حيث تم افتتاح النصب التذكارى للشهداء وتشغيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كأولى ثمار هذا المشروع، كما يشمل تطوير كورنيش النيل بالمنطقة وإعادة تخطيط المنطقة بالكامل.