الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملات لإزالة مخالفات البناء في مدينة دمياط الجديدة

ازالة التعديات
ازالة التعديات

شن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة   دمياط  الجديدة،  حملات المتابعة والرصد داخل أحياء المدينة، لإزالة المخالفات البنائية في مدينة دمياط الجديدة.

 

وأسفرت الحملات عن إيقاف أعمال لزيادة النسبة البنائية والإزالة الفورية لأعمدة دور مخالف بإحدى قطع الأراضى بالمجاورة الرابعة بالحي الأول بـمدينة "دمياط الجديدة"، وذلك بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.


 

ومن جانبه قال رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، في تصريحات له، إن تلك الحملات تأتى فى إطار توجيهات المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة والمرور الدورى على الأعمال الجارى تنفيذها وإزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.


 

وأكد المهندس محمد خلف الله، على مديرى الإدارات المعنية ومسئولي القطاعات بالجهاز باستمرار المتابعة المستمرة والرصد وإزالة أى مخالفة فى مهدها، منوهًا أنه تم تنفيذ إيقاف الأعمال والإزالة الفورية للأعمدة بالتنسيق بين إدارتى التنمية والأمن بالجهاز.

 

أفاد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم إزالة الشدة الخشبية والتحفظ على المعدات وإيداعها جراج الجهاز وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالف فى هذا الشأن.


 

كما تم التنبيه على الإدارات المعنية بالجهاز بتشديد وتكثيف الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، للتأكد من الإنضباط والإزالة الفورية لأى مخالفة فى مهدها، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

 

قال رئيس الجهاز، إنه لا تهاون مع أى مخالفات عشوائية بالمدينة، تنفيذًا للقرارات الصادرة بشأن التصدى والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء، وفى إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ خطة الدولة فى التعامل السريع، مع المخالفين الذين يحاولون مخالفة القانون.


 

 

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