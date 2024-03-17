الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس فارسكور

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، محمد رمضان غريب، اليوم الأحد، عدة مدارس بإدارة فارسكور التعليمية؛ للاطمئنان على انتظام الدراسة والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب خلال شهر رمضان المبارك.

شملت الجولة مدارس: شهداء الناصرية الابتدائية، والناصرية الحديثة تعليم أساسي، وشرباص الإعدادية المشتركة، وشرباص تعليم أساسي، ووحدة شرباص، وشرباص المشتركة ٢، ود. محمود الشربيني الإعدادية.

وحضر وكيل الوزارة طابور الصباح بمدرسة شهداء الناصرية الابتدائية، وأثنى على انضباط الطابور وحرص الطلاب على الحضور، وتابع الفصول الدراسية بالمدارس، وأجرى مع الطلاب حوارًا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية، والانتظام في الحضور، وممارسة الأنشطة الطلابية.

كما تفقد وكيل الوزارة مدرستي الثانوية الزراعية بفارسكور والثانوية الزراعية العسكرية بدمياط، بحضور الأستاذ أسامة حلمي مدير بالتنمية والائتمان الزراعي بدمياط، وعادل مغربي مدير عام التعليم الفني، ومحمد حمودة مدير إدارة فارسكور التعليمية، حيث قاما بمتابعة العمل بمختلف المواقع مثل الإنتاج الحيوانى وقسم الألبان والمنتجات الغذائية ومزرعة إنتاج وتربية الدواجن والأرض الزراعية.

وخلال تفقده أوضح "غريب"، ربط التعليم الفني بالمجتمع لثقل مهارات طلاب التعليم الفني وتوفير العمالة الماهرة وتنمية الإنتاج وتحقيق الإستفادة التعليمية والتدريبية والإنتاجية للطالب، بهدف تأهيل عمالة فنية مدربة تدريبيًا عمليًا وعلميًا؛ استكمالًا لتكامل المنظومة من تعاون في بناء قدرات القوى البشرية والاستثمار في الثروة البشرية.

وأكد وكيل الوزارة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، مؤكدًا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، والاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري. 

كما وجَّه وكيل الوزارة بتفعيل الأنشطة التربوية، وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية حول القيم الأخلاقية والتغيرات المناخية، وكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث والمشروعات القومية؛ لتعريفهم بما تم إنجازه لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، بالإضافة إلى إثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والاطلاع.

تعليم دمياط تعليم دمياط اليوم تعليم دمياط الجديدة دمياط أحداث دمياط

مواد متعلقة

حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

بالتفاصيل.. ننشر حصاد إدارة مجازر محافظة دمياط في رمضان

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

فى اجتماع طارئ.. "مياه دمياط" تضع خطة للتعامل مع التقلبات الجوية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع مياه الشرب عن 3 قرى فى دمياط

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة فى ميناء دمياط

جهود واستعدادات بمصيف رأس البر بدمياط لاستقبال موسم الصيف وإجازات الأعياد

وكيل صحة دمياط يشن حملات مفاجئة على المستشفيات

الأكثر قراءة

ضابط الرقابة الإدارية يكشف عملية تتبع عشيقة مسئول كبير في "رشوة أسوان"

أسرار خطة غزو رفح وعلاقتها بالهدنة فى غزة

لجنة التخطيط تصدم كولر وترفض طلبه بشأن مستقبل موديست بالأهلي

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

زارها الزعيم وكابتن لطيف.. "دورة الفلكي الرمضانية" 48عامًا من المتعة لجمهور الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

Succession.. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (2)

ناصر الجابري

الشراكة بين الإمارات ومصر.. من منظور الاقتصاد

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد

منطقة عازلة وطريق فاصل.. كواليس تغيير إسرائيل لشكل قطاع غزة بالكامل