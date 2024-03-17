حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة، منها السفينة (CORNELIA) والتي ترفع علم جزر كوك ويبلغ طولها 176 مترًا، وعرضها 26 مترًا، القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تُقدَّر بـ23281 طنًا من القمح لصالح القطاع الخاص، حيث يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27279 طنًا تشمل: 1500 طن ملح معبأ، و1400 طن اسمنت معبأ، و2564 طن رمل، و5510 أطنان جبس معبأ، و825 طن يوريا، و15480 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59826 طنًا تشمل: 26066 طن قمح، و10152 طن خردة، و4930 طن حديد، و6413 ذرة، و673 طن خشب زان، و7930 طن سكر، و3279 فول صويا، و2167 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 383 طنًا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 648 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 318 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3842 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 66765 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 105677 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3599 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي وامبابة، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا قادم من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4688 شاحنة، حيث تابع اللواء بحري أحمد حواش، رئيس ميناء دمياط.