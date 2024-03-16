بالتفاصيل.. ننشر حصاد إدارة مجازر محافظة دمياط في رمضان

كشف الدكتور ايهاب شكري، مدير عام الطب البيطري دمياط، عن حصاد عمل إدارة المجازر، خلال أسبوع في محافظة دمياط، حيث وجه بضرورة الاهتمام بتقديم غذاء أمن وصحي، مؤكدا على شن عدة حملات مكبرة لمنع وصول أي لحوم غير صالحه للاستهلاك الأدمي للمواطنين والأسواق، وعليه تمت الاعدامات في مجزر كفر سعد، إدارة هيثم الحديدى، حيث تم إعدام فشة عجل بقرى و٢ كبدة بقرة و٣ فشة ضانى وفشة عجل جاموسى وفي مجزر سيف الدين ادارة فيصل زوين تم اعدام فشة عجل بقرى.





وفي مجزر الوسطاني، إدارة حمادة العوفى، تم إعدام رأس عجل بقرى وقلب وفشة عجل بقرى وفشة ضانى، وفي مجزر فارسكور، إدارة وائل أبو الخير، وتم إعدام رأس عجل بقرى وفشة وربع عجل بقرى.





وأجرى الدكتور عماد حمدى، وكيل مديرية الطب البيطرى، والدكتورة دينا طلعت العيسوى، مدير ادارة المجازر والتفتيش على اللحوم، زيارة ميدانية لمجزر دمياط اللوجستي، حيث تناولت الزيارة مناقشة كافة المحاور الخاصة للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الآمنة ونقطة المصب وذلك لاستلام المشروع تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله.





جاء ذلك بتكليف من الدكتور ايهاب شكرى، مدير عام الطب البيطرى بمحافظة دمياط، حيث أن مشروع المجزر الآلى والمحجر البيطري ومحطة تدوير المخلفات، يُعد من أهم المشروعات التى تشهدها محافظة دمياط وياتى ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنمية مجال إنتاج اللحوم ومصنعاتها.



وواصلت مديرية الطب البيطرى في دمياط، حملاتها علي الاسواق للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خلال التفتيش بادارة المجازر وتنفيذا لتعليمات الدكتور السيد القصير، وزيرالزراعة، واللواء دكتور ايهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات، والدكتور ايهاب شكري، مدير عام الطب البيطري بدمياط، بتكثيف المرور اليومي على محلات الجزار والمطاعم.