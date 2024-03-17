اجتماع موسع لبحث انطلاق مسابقة أوائل الطلبة في إدارات دمياط التعليمية

عقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم الاحد، اجتماعًا موسعًا، مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية ومديري المراحل التعليمية ومدير المتابعة وتقويم الأداء.





جاء ذلك لمناقشة خطة ورؤية المديرية خلال الفترة المقبلة، ومتابعة سير العملية التعليمية ومدى تطبيق الخطة الزمنية المحددة للمناهج الدراسية.





وأوضح "غريب"، أن مديرية التعليم فى دمياط انتهت من الاستعدادات لإنطلاق مسابقة أوائل الطلبة على مستوى المديرية، وذلك بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن، غدا الإثنين.





وأكد وكيل الوزارة، على أهمية المسابقة لما حققته من رواج كبير، وتفاعل بين جميع الطلاب، وتعريف أبنائنا بالإنجازات التى حققتها الدولة من مشروعات قومية وحياة كريمة، مضيفا أن المسابقة خاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية ومستمرة للعام الثالث على التوالي.





وأشار إلى أنه بعد أن حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لا يوجد أي تغييرات أو تخفيف لمناهج طلاب صفوف النقل أو الشهادة الإعدادية، موضحا أن توزيع مناهج صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاثة والشهادة الإعدادية، تنتهي في شهر أبريل المقبل، طبقًا للمواعيد المعلنة بالخريطة الزمنية.





أوضح "غريب"، أن ربط التعليم الفني بالمجتمع لثقل مهارات طلاب التعليم الفني وتوفير العمالة الماهرة وتنمية الإنتاج وتحقيق الإستفادة التعليمية والتدريبية والإنتاجية للطالب، بهدف تأهيل عمالة فنية مدربة تدريبيا عمليًا وعلميًا، إستكمالا لتكامل المنظومة من تعاون في بناء قدرات القوى البشرية والإستثمار في الثروة البشرية.





وأكد "وكيل الوزارة" على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، مؤكدا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، والاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.





كما وجه "وكيل الوزارة" بتفعيل الأنشطة التربوية، وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية حول القيم الأخلاقية والتغيرات المناخية، وكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث والمشروعات القومية؛ لتعريفهم بما تم إنجازه لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، بالإضافة إلى إثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والاطلاع.