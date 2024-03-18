الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ورش هاند ميد احتفالًا باليوم العالمي للمرأة في مراكز شباب دمياط

ورش هاند ميد
ورش هاند ميد

واصلت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية الشباب من خلال الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة "إدارة الشباب" في محافظة دمياط تنفيذ  فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، من خلال ورشة عمل عن الإكسسوارات والتوك بمركز شباب مدينة عزبه البرج بإدارة شباب دمياط، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتزامنًا مع دعم الدولة في كافة خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
 

تأتي الفعالية ضمن الاحتفالات بالمرأة المصرية، تأكيدًا على الاهتمام الذي توليه وزارة الشباب والرياضة،و الدولة المصرية، للارتقاء بمكانة المرأة.


وشملت الورش التي تم تنظيمها تنفيذ منتجات صناعة يدوية مثل الإكسسورات والزينة وغيرها من تنفيذ المشاركات في الورش عن طريق دعمهن وتوفير الأدوات اللازمة لتنفيذ تلك الإكسسوارات، حيث سادت حالة من الفرحة لدى السيدات والفتيات المشاركات في ورشة العمل.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير  المديرية
 

"علمنى حرفة " بمراكز شباب دمياط

 

كما نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط  "إدارة الشباب" فعاليات الدورة التدريبية الحرفية تحت شعار( علمنى حرفه) بمراكز شباب دمياط للتدريب علي  الرسم على الزجاج  وذلك بمركز شباب العطوي.
 

يأتي ذلك في إطار نشر ثقافة العمل الحر داخل مراكز الشباب والإهتمام بتنفيذ دورات تدريبية حرفية داخل مراكز الشباب بالمحافظات ليصبحوا أصحاب مشروعات صغيرة، لمواجهة سوق العمل والقضاء علي البطالة، وخلق فرص عمل حقيقية.

شباب دمياط أحداث دمياط - مديريات الشباب والرياضة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة دمياط

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