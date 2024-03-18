الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الأم المثالية في دمياط: ربيت بناتي بعد وفاة زوجي ووالدي.. وابنتي طبيبة مثالية مرتين

عزة فريخة
عزة فريخة

قالت عزة مجاهد فريخة الأم المثالية على محافظة دمياط: أنا أعمل في بريد دمياط، وعلمت باختياري الأم المثالية عن طريق الاتصالات عبر الهاتف المحمول وكنت وقتها في عملي وكان هاتفي مغلق وعندما قمت بفتح الهاتف تلقيت التهنئة من الجميع ومن زملائي ومن الصحفيين.

 

وأضافت الأم المثالية: أنا ارملة منذ ٣٠ عامًا وأبلغ من العمر ٥٩ عامًا، وعلى مشارف أن أخرج على المعاش وتكريمي قبيل خروجي تكريم ليس بعده تكريم.

 

وتابعت: أنا الابنة الصغرى بين إخوتي وتوفى والدي وأنا أبلغ من العمر ١٥ عامًا وأكملت دراستي حتى حصلت على دبلوم المدارس التجارية، وتزوجت بعد وفاة والدي بقرابة ٧ سنوات من شاب بسيط حاصل على بكالوريوس تجارة ويعمل موظف حكومي، وكانت الحياة هادئة حتى توفى زوجي في حادث سيارة وأنا حامل في الشهر الثاني ليترك لي ثلاثة أبناء الابنة الأولى خمسة سنوات والابنة الثانية ٣ سنوات.

 

تركت أسرة زوجي بعد خلافات على الميراث وساعدني أشقائي في شراء قطعة أرض وقمت ببناء منزل عليها وربيت أبنائي وأصبحت ابنتي الأولى طبيبه بل حصلت على لقب الطبيبة المثالية مرتين، وحصلت ابنتي الثانية على ليسانس أداب وتربية، وتخرج ابني الثالث من كلية الشريعة والقانون وجميعهم تزوجوا وأصبحوا شخصيات ناجحة  بعد أن تعرضت لظروف قاسية وفقدان أبي ومن بعده زوجي لأصبح وحيدة ولكن أشقائي لم يتركوني واستطعت مواجهة صعاب الحياة بل والتغلب عليها وأن أربي أبنائي على تحمل المسؤولية.
 

وتابعت: وأنا الآن سعيدة بأبناىي وجميعهم يعيشون معي هم وأحفادي أيضًا، وسعيدة لأنني استطعت الحفاظ عليهم وإقامة أسرتي والدفاع عنهم حتى أصبحوا شخصيات ناجحة على المستوى الأسري والاجتماعي والعملي.

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