إحالة مدير وحدة صحية وعامل بها إلى التحقيق في دمياط

تابع الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، جولاته المرورية المفاجئة بالمرور على الوحدة الصحية بغيط النصارى بادارة دمياط لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل فى فترة النوبتجيات وانتظام تسليم وتسلم العمل واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين، حيث احال وكيل وزارة الصحة في دمياط مدير الوحدة و١١ من العاملين بالوحدة لتغيبهم عن العمل.

كما تابع وكيل وزارة الصحة في دمياط توافر الادوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات





و من الجدير بالذكر أن الوحدة الصحية بغيط النصارى تخدم ٣١٣٩٢ نسمة و تقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ - العيادات الخارجية - متابعة الأطفال - متابعة الحوامل - تنظيم الأسرة والمشورة - المعمل - الصيدلية - إصدار شهادات المواليد والوفيات - التطعيمات - خدمات الصحة المدرسية - التثقيف الصحى - خدمات صحة البيئة





بالاضافة الي تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية والتى تشمل دعم صحة المرأة - الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى - صحة الأم والجنين - الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية - الكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة - الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.





استهلت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بدمياط جهودها لتقديم افضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بشهر رمضان المبارك بقافلة علاجية بدمياط الجديدة مركز دمياط منطقة مساكن الستين والسبعين و التي تضمنت 12 عيادة تخصصية بعدد 10 تخصصات طبية ومعملا للدم والطفيليات، ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية متكاملة تم امدادها بكل الادوية التي تغطي التخصصات الطبية المشاركة، بناءا على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتحت اشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتورة سها خيري منسق القوافل العلاجية بالمحافظة.