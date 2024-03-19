الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إحالة مدير وحدة صحية وعامل بها إلى التحقيق في دمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

تابع  الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، جولاته المرورية المفاجئة بالمرور على الوحدة الصحية بغيط النصارى بادارة دمياط لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل فى فترة النوبتجيات وانتظام تسليم وتسلم العمل واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين، حيث احال وكيل وزارة الصحة في دمياط مدير الوحدة و١١ من العاملين بالوحدة لتغيبهم عن العمل.

 

 

كما تابع وكيل وزارة الصحة في دمياط  توافر الادوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات


 

و من الجدير بالذكر أن الوحدة الصحية بغيط النصارى تخدم ٣١٣٩٢ نسمة و  تقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ - العيادات الخارجية - متابعة الأطفال - متابعة الحوامل - تنظيم الأسرة والمشورة - المعمل - الصيدلية - إصدار شهادات المواليد والوفيات - التطعيمات - خدمات الصحة المدرسية - التثقيف الصحى - خدمات صحة البيئة


 

بالاضافة الي تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية والتى تشمل دعم صحة المرأة - الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى - صحة الأم والجنين - الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية - الكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة - الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.


 

استهلت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة  بدمياط جهودها لتقديم افضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بشهر رمضان المبارك بقافلة علاجية بدمياط الجديدة  مركز دمياط منطقة مساكن الستين والسبعين و  التي تضمنت 12 عيادة تخصصية بعدد 10 تخصصات طبية ومعملا للدم والطفيليات، ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية متكاملة تم امدادها بكل الادوية التي تغطي التخصصات الطبية المشاركة، بناءا على توجيهات  الدكتور  خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتحت اشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتورة سها خيري منسق القوافل العلاجية بالمحافظة.

صحة دمياط صحة دمياط الجديدة وكيل صحة دمياط دمياط أحداث دمياط

الأكثر قراءة

عاجل.. روسيا تعلن مقتل وإصابة 27 شخصًا فى مناطق حدودية نتيجة هجمات أوكرانية

عاجل.. 6 شهداء وعدد من الإصابات فى قصف الاحتلال لمناطق مختلفة برفح

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل.. 45 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب مع قرب ختام تعاملات الإثنين

إسلام الكتاتنى: حسن البنا كان يريد الخلافة.. واستخدم ذكاءه لتحقيق أهدافه

كندا تصوت على اقتراح يدعم إقامة دولة فلسطينية وإسرائيل تندد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر