وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس الروضة

تفقد اليوم محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عدة مدارس تابعة لإدارة الروضة التعليمية بحضور مسعد أبو الرجال مدير الإدارة وأشرف الدنون وكيل الإدارة، وذلك لمتابعة انضباط العملية التعليمية خلال شهر رمضان المبارك.

وشملت الجولة مدارس الروضة الإعدادية بنات والروضة الإبتدائية المشتركة والشهيد إبراهيم ماضي الإبتدائية والروضة الرسمية للغات ووحدة الروضة الإبتدائية والروضة الثانوية بنات والروضة الجديدة الإبتدائية والروضة إعدادي ثانوي بنين.

وحضر وكيل الوزارة طابور الصباح وتابع الفصول الدراسية وناقش الطلاب والطالبات حول العملية التعليمية، كما تابع نسب حضور الطلاب بالفصول، مشيداً بتفعيل دور الأنشطة اللاصفية وتغيير بيئة التعلم للطلاب من الفصول الدراسية إلى الأماكن المفتوحة بالمدرسة. كما تابع وكيل الوزارة إجراء مسابقة أوائل الطلبة المقامة بالتعاون مع حزب مستقبل وطن.

وأكد وكيل الوزارة أن العملية التعليمية بالمدارس تسير بشكل منظبط وعلي جميع إدارات المدارس اتخاذ كافة الإجراءات لجذب الطلاب واستمرار العملية التعليمية ولا مجال للتقاعص، مشيرا إلي الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، مؤكدا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، والاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.

كما وجه وكيل الوزارة باستمرار تفعيل الأنشطة التربوية، وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية حول القيم الأخلاقية والتغيرات المناخية، وكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث والمشروعات القومية؛ لتعريفهم بما تم إنجازه لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، بالإضافة إلى إثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والاطلاع.

كما وجه بتفعيل الأنشطة التربوية، وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية حول القيم الأخلاقية والتغيرات المناخية، وكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث والمشروعات القومية؛ لتعريفهم بما تم إنجازه لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، بالإضافة إلى إثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والاطلاع.