الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اعتماد التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة في دمياط

سيارات الأجرة
سيارات الأجرة

اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة على الخطوط الداخلية، والأقاليم بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر لتر السولار ليصبح 10 جنيهات.

وجرى زيادة تعريفة الركوب على الخطوط الداخلية اليوم الجمعة، بعد تقدير الزيادة لكل خط وتقريبها إلى أكبر كسر عشري يتيح تجاوز أزمة الفكة المتكررة مع كل زيادة.

ووفقًا للتسعيرة التي أقرتها لجنة الإشراف على المواقف، زادت أجرة خط الأعصر في دمياط وزادت تعريفة ركوب خطوط قرية السنانية، كما زادت تعريفة المواصلات بين مدينة دمياط ومدينة رأس البرّ وبين مدينة دمياط ومدينة دمياط الجديدة.

وزادت تعريفة ركوب التاكسي، ليصبح حساب الكيلو متر 2.75 جنيه.

وقال مدير مواقف دمياط، إن العمل منتظم بشكل طبيعي في مواقف الأجرة الداخلية، وجرى اعتماد الأجرة الجديدة وإبلاغ السائقين بها، وجارٍ تعليقها بمكان واضح أمام المواطنين في المواقف الداخلية وكذلك في موقف الأقاليم.

دمياط الدكتورة منال عوض أحداث دمياط أسوان - دمياط - الإسكندرية إقليم محافظة دمياط

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