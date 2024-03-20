ضبط 763 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إن هناك متابعة دورية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، حيث شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات على مدار النصف الأول من الشهر الجاري، تم خلالها تحرير ٧٦٣ محضرًا، من بينها ١١٨ محضرًا للمخابز لرصد مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمواصفات وضرب وهمي والعمل بدون ترخيص.



وبالنسبة للأسواق، تم تحرير ٦٤٥ محضر خلال المتابعة الميدانية على الأسواق لرصد مخالفات جاء من بينها بيع سلع بقيم أعلى من السعر المقرر وبيع سلع مجهولة المصدر والعمل بدون سجل تجاري وكذلك انتهاء صلاحية السلع، وأيضًا ضبط أسطوانات غاز منزلية يتم استخدامهم بالمطاعم وضبط منتجات مجهولة المصدر.



وشنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط حملات مكثفة تستهدف لمرور اليومي على محلات الجزار والمطاعم، حيث قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوي مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وبرفقتها الدكتور أحمد صيام رئيس قسم التفتيش بالإدارة بضبط ٥٣ كيلو جرام من اللحوم البلدية خارج المجازر الحكومية، السجق المصنع والرنجة وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما أعلن الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط ضبط وإعدام أكثر من نصف طن من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك البشري في دمياط.

وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وفي انتظار قرار النيابة.