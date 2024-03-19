حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بشوارع دمياط الجديدة (صور)

شنّ جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، الثلاثاء، حملة لإزالة المخالفات والإشغالات بمركز الحى الثانى بدمياط الجديدة، تنفيذا لتوجيهات د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها وكذا إزالة المخالفات والإشغالات واتخاذ الإجراءات الصارمة لضبط الشارع والقضاء على الإشغالات والتعديات وإسترداد حق الدولة والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للمدن الجديدة.

وأعلن د.محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم تنفيذ حملة بمركز الحى الثانى بالمدينة؛ للقضاء على جميع مظاهر التعديات والإشغالات والحفاظ على المظهر الحضارى وخطوط التنظيم بمدينةدمياط الجديدة.

ونوه رئيس الجهاز إلى أن الحملة أسفرت عن مصادرة مجموعة كبيرة من الإشغالات المتنوعة، وتم مصادرة وإيداع المضبوطات مخازن الجهاز، وتحرير محاضر إشغال لأصحاب المحلات التجارية للتعدى على خطوط التنظيم والباعة الجائلين، مع استكمال الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال تلك المخالفات.

وأكد رئيس الجهاز استمرار أعمال الرصد والمتابعة بجميع أحياءالمدينة، لإنهاء أى مظاهر للتعديات والإشغالات فى مهدها، واتخاذ الإجراءات التى من شأنها تطبيق القانون وعدم التهاون مع مثل هذه الظواهر على مدار الـ24 ساعة؛ للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة دمياط الجديدة.