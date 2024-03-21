الخميس 21 مارس 2024
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محافظات

تعليم دمياط تخاطب أولياء الأمور بشأن نسبة الحضور والغياب

تعليم دمياط
تعليم دمياط

أصدرت مديرية التربية والتعليم دمياط بيانًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن نسبة الحضور ونسبة الغياب بين طلاب المدارس في محافظة دمياط منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث تقدم محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط بالشكر لأولياء الأمور الحريصين على حضور أبنائهم للمدارس، كما تتوجه بالشكر والتقدير لكل قيادات المدارس وهيئاتها من معلمين ومشرفين وإخصائيين الذين يعملون بجد لتصبح المدرسة مصنعًا لبناء الإنسان وتعليمه تعليمًا حقيقيًا.
 

وأكدت المديرية، في بيانها: أن المدرسة حياة ومصنع لبناء وتشكيل لشخصية الطلاب وللغياب آثار بالغة الخطورة على الطالب والمجتمع والوطن، فحضور الطلاب أيها الزملاء الأعزاء للمدرسة، دين وعبادة من أعظم العبادات، وذلك حفاظًا على الشخصية والهوية وإكساب الطلاب القدرة على العيش والتعايش مع الآخر والحياة في هذا البلد الطيب، وإكسابه قيم العمل والجد والاجتهاد والانضباط.
 

من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط: إن هناك فروقًا كبيرة واضحة بين الطالب الذي يواظب على الحضور إلى المدرسة والذي لا يحضر، فإنه يترهل يتبلد يكتسب كل الصفات السيئة وغالبًا ما يصاب بسمنة وتوحد وخلافه، والذي يذهب إلى المدرسة شخصية إيجابية متعاونة نشطة متفائل، قائد  منضبط، منظم، فإن المدرسة حياة لوطن وأبناء الوطن، المدرسة ليست حصة دراسية فقط، المدرسة بناء إنسان وتشكيل شخصية إنسان يكفينا طابور المدرسة، الذي يؤسس ويغرس قيم متعددة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

 

لذا نهيب بجميع المدارس وجميع أولياء الأمور العمل على إحضار الطلاب والاستمرار في نسب حضور مرتفعة، لكي لا تفقد المدرسة دورها وتفقد البلد أبناءها وتصبح الهوية والشخصية المصرية في مهب الريح، حيث قال محمد رمضان، وكيل وزارة التر والتعليم في محافظة دمياط، إن حضور الطلاب بالمدرسة هام جدًا وضرورى. 

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