الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ميناء دمياط ينظم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات (صور)

جانب من احتفالية
جانب من احتفالية عيد الأم بهيئة ميناء دمياط 

أقامت هيئة ميناء  دمياط  احتفالية عيد الأم لتكريم عدد من الأمهات المثاليات لهذا العام حيث قام اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس الادارة بتقديم شهادات تقدير للأمهات المثاليات تقديرًا لدورهم فى تربية أبنائهم التربية السليمة ومساهمتهم فى إعداد جيل متميز علميًا وخلقيًا.

جاء ذلك بحضور اللواء بحرى طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل ورؤساء الإدارات المركزية وعدد من العاملين بالهيئة.

وفي كلمة ألقاها هنأ رئيس مجلس الإدارة الجميع بمناسبة عيد الأم وأوضح أن هذه الاحتفالية هي بمثابة تكريم لجميع السيدات العاملات بالهيئة وأكد على تقديم كافة أوجه الدعم للعاملين من خلال تنمية الأنشطة المختلفة والاهتمام بكافة جوانب الرعاية الاجتماعية المقدمة، كما طالب جميع العاملين بالاستمرار فى بذل اقصى الجهد للحفاظ على المكانة التي ارتقى اليها الميناء.

المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط 21 مارس عيد الأم عيد الأم أحداث دمياط دمياط

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