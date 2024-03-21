الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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وكيل تعليم دمياط يتابع انتظام الدراسة بالمدارس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم  دمياط، اليوم الخميس، عدة مدارس بإدارة دمياط التعليمية؛ للاطمئنان على انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب خلال شهر رمضان المبارك.

 

شملت الجولة مدارس علي بن أبي طالب الإبتدائية وفادي منتصر الإبتدائية، والشهيد محمد صابر مطاوع الإعدادية المشتركة، والشهيد رضوان الإبتدائية، وشوقي ضيف الإبتدائية والشهيد مصطفى يوسف الإعدادية المشتركة ومدرسة الشيخ عبدالله عامر الإبتدائية.

حضر وكيل الوزارة طابور الصباح بمدرسة علي بن أبي طالب وأثنى على انضباط الطابور وحرص الطلاب على الحضور، وأجرى مع الطلاب حوارًا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية، والانتظام في الحضور، وممارسة الأنشطة الطلابية.


وأكد الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، مؤكدًا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، والاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.

كما وجه وكيل الوزارة بتفعيل الأنشطة التربوية، وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية حول القيم الأخلاقية والتغيرات المناخية، وكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث والمشروعات القومية؛ لتعريفهم بما تم إنجازه لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، بالإضافة إلى إثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والاطلاع.

وأصدرت مديرية التربية والتعليم دمياط، بيانًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نسبة الحضور ونسبة الغياب بين طلاب المدارس في محافظة دمياط منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث تقدم محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط بالشكر لأولياء الأمور الحريصين علي حضور أبنائهم للمدارس، كما تتوجه بجزيل الشكر والتقدير لكل قيادات المدارس وهيئاتها من معلميين ومشرفين واخصائيين الذين يعملون بجد لتصبح المدرسة مصنع لبناء الإنسان وتعليمه تعليمًا حقيقيًا.

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