الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملات مكثفة بشوارع دمياط لمتابعة التعريفة الجديدة للمواصلات

جانب من الحملات
جانب من الحملات

شهدت شوارع محافظة دمياط، اليوم الجمعة، تنفيذ حملات على مواقف نقل الركاب للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب والإعلان عنها عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية اليوم، بالإضافة إلى متابعة وتلقى الشكاوى الخاصة بمخالفات تلك المنظومة من خلال أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات على مواقف نقل الركاب للتأكد من التزام سيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية بتعريفة الركوب الجديدة والاعلان عنها، وذلك عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية المُعلن عنه من قبل لجنة التسعير التلقائي لمنتجات الوقود اليوم الجمعة.

نفذت إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة حملة على المواقف لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ووضع ملصق بقيمة التعريفية، والالتزام بخطوط السير وأيضًا التزام المواقف بوضع لوحات إرشادية بالتعريفة.

فيما وجهت الدكتورة منال عوض باستمرار الحملات بالاشتراك مع الجهات المعنية للتأكد من انتظام العمل بتلك المنظومة والالتزام بالتعريفة الجديدة، وأيضًا متابعة العمل بمحطات الوقود للتأكد من توافر كافة الحصص ومنع اى مخالفات. 

شن رئيس مدينة كفر سعد في دمياط حملة للمرور على محطات الوقود بمدينة كفر سعد لضبط المخالفين بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حيث قامت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة كفر سعد برئاسة الدكتور محمد السيد ليلة رئيس مركز ومدينة كفر سعد وتحت إشراف غادة محسن نائب رئيس المركز والمدينة لشئون المدينة وبحضور  الشرطة ومدير المواقف بالمرور على عدد من محطات البنزين في إطار خطة محافظة دمياط للمرور على محطات الوقود ومواقف السيارات بنطاق المحافظة لمراقبة الالتزام بالتسعيرة المحددة. 

وتم التأكيد على المتابعة المستمرة لمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة بنطاق المركز لضبط منظومة العمل بمحطات الوقود ومواقف السيارات للوقوف على مدى الالتزام بالتسعيرة المحددة.

منال عوض الدكتورة منال عوض أحداث دمياط دمياط إقليم محافظة دمياط

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