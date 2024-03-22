ننشر حركة تداول السفن والحاويات فى ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن. وصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 42 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 41616 طنا وتشمل:

- 2854 طن رمل

- 6740 طن يوريا

- 2394 طن كسب فول صويا

- 2100 طن مولاس

- 9151 طن كلينكر

- 108 طن ملح

- 105 طن كحول

- 18164 طن بضائع متنوعة

أما حركة الوارد من البضائع العامة فبلغت 54724 طن وتشمل:

- 23621 طن قمح

- 10736 طن خردة

- 5300 طن فول

- 3185 طن حديد

- 950 طن خشب زان

- 1500 طن كسب عباد شمس

- 7200 طن كسب فول صويا

- 800 طن بضائع متنوعة

- 3750 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1432 طنا

وبلغت حركة الصادر والوارد من الحاويات 368 حاوية مكافئة للصادر و244 حاوية مكافئة للوارد، بينما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 604 حاوية مكافئة.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 70673 طنًا، في حين بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125562 طنًا.

وبالنسبة لحركة الصادر من الحاويات، بلغ عددها 368 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد بلغ 244 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 604 حاويات مكافئة.

وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 70673 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125562 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3868 طن قمح متجهة إلى صوامع القليوبية وشبرا وكوم أبوراضي، بينما بلغ عدد الشاحنات التي دخلت وخرجت 6235 شاحنة.

وغادر عدد 2 قطارات بحمولة إجمالية 3622 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبوراضي والقليوبية وإمبابة، وغادر قطار آخر بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادمة من الإسكندرية، بينما بلغ عدد الشاحنات التي دخلت وخرجت 4954 شاحنة.