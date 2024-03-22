الكشف بالمجان على 1005 مواطن ضمن قافلة طبية في دمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استمرار جهود القوافل الطبية الشاملة بقرى المحافظة، وتتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه تم إطلاق قافلة بقرية الناصرية بمركز فارسكور خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، وذلك ضمن خطة شهر فبراير، تضمنت 11 عيادة باجمالى ٩ تخصصات طبية، حيث تردد عليها ١٠٠٥مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان.

كما تم تحويل ١١حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ١١ حالة بالإضافة إلى إجراء ٤٥٧تحليل بمعمل الدم و٣٢ تحليل بمعمل الطفيليات، وكذلك فحص ٢٢ حالة بالأشعة و٢٣ حالة أخرى بالسونار.

وكذلك فحص ١٩٥ حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وأيضًا عقد ١٠ندوات توعوية للتثقيف الصحى على هامش القافلة تردد عليها ١٦٩ مواطن على مدار اليومين.