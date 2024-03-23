حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 سفن، بينما غادر 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34311 طنًا تشمل: 1570 طن رمل، 3140 طن يوريا، 1500 طن كسب فول صويا، 2120 طن مولاس، 10228 طن كلينكر، 160 طن كحول، 393 طن بطاطس، و15200 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50747 طنًا تشمل: 20566 طن قمح، 6400 طن خردة، 3828 طن فول، 3553 طن حديد، 1350 طن ذرة، 689 طن خشب زان، 790 طن كسب عباد شمس، 5560 طن كسب فول صويا، 6480 طن بضائع متنوعة، 3673 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1531 طنًا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1135 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 795 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3406 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69330 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 131087 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3821 طن قمح متجهين إلى صوامع بني سويف وشبرا وكوم ابو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4215 شاحنة.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3868 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وشبرا وكوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6235 شاحنة.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 3622 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي والقليوبية وامبابة ، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4954 شاحنة.