لا تتهاون في حقك.. أرقام الإبلاغ عن مخالفات تعريفة المواصلات بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تلقى شكاوى المواطنين من خلال أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار ال٢٤ ساعة، فيما يخص مخالفة تعريفة المواصلات او تجميع مبالغ تزيد من المقررة وذلك لرصد اى مخالفات والتعامل معها، حيث يتم استقبال الشكاوى على أرقام ٠٥٧٢٢٦٤١٢١، و١١٤، أو من خلال تطبيق الواتس آب الخاص بمكتب محافظ دمياط على الأرقام التالية ٠١٥٥٦٦٨١١١١، ٠١٥٥٦٦٨٢٢٢٢.

شهدت شوارع محافظة دمياط اليوم الجمعة، تنفيذ حملات على مواقف نقل الركاب للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب والاعلان عنها عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية اليوم

متابعة وتلقى الشكاوى الخاصة بمخالفات تلك المنظومة من خلال أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات على مواقف نقل الركاب للتأكد من التزام سيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية بتعريفة الركوب الجديدة والاعلان عنها، وذلك عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية المُعلن عنه من قبل لجنة التسعير التلقائي لمنتجات الوقود اليوم الجمعة.

نفذت إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة حملة على المواقف لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ووضع ملصق بقيمة التعريفية، والالتزام بخطوط السير وأيضًا التزام المواقف بوضع لوحات إرشادية بالتعريفة.

فيما وقد وجهت" الدكتورة منال عوض " با ستمرار الحملات بالاشتراك مع الجهات المعنية للتأكد من انتظام العمل بتلك المنظومة والالتزام بالتعريفة الجديدة، وأيضًا متابعة العمل بمحطات الوقود للتأكد من توافر كافة الحصص ومنع اى مخالفات حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الحملات التي شنتها الوحدات المحلية في المراكز والقرى والمدن في محافظة دمياط اليوم الجمعة لمراقبة تطبيق تعريفة المواصلات ورصد اية مخالفات سواء في خطوط المواصلات او محطات البنزين في محافظة دمياط