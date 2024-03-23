السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: أمريكا شريك لإسرائيل في كل المجازر.. وتمارس "نفاق سياسي"

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الدولة المصرية مازالت داعمة وستضل خلف الأشقاء من الشعب الفلسطيني.

ونوّه "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الجميع ينظر بنظرة عادلة للقضية الفلسطينية، ويدين كافة الانتهاكات الإسرائيلية.

وأشار، أن الجهد المصري، ساهم في تغير أراء المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية، مضيفًا أن الحكومة الإسرائيلية تريء بأن العدوان على الشعب الفلسطيني حق مشروع لهم.

وتابع، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس حاليًا ما يعرف بالنفاق السياسي، حيث يغازل بايدن الأمريكان اليهود من أجل كسب أصواتهم في الإنتخابات القادمة.

وأردف، أن مصر وقفت كالحجر العسر، مؤكدًا أن الدور المصري لا يمكن المزايدة عليه، فمصر ليست وسيطًا بل صاحبة ملف القضية الفلسطينية.

استاذ علوم سياسية الدكتور حسن سلامة الولايات المتحدة الشعب الفلسطيني اكسترا نيوز

مواد متعلقة

رمضان عبدالمعز: من أجمل نعم الله على العبد أن يستخدمه لطاعته

رمضان عبد المعز يوضح فضل "إطعام الطعام"

القاهرة الإخبارية: اتهامات شبه رسمية تجاه أوكرانيا بسبب تورطها فى هجوم موسكو

ارتفاع ضحايا هجوم موسكو إلى 133 قتيلًا

"القاهرة الإخبارية": الحزن سيطر على "جوتيريش" خلال زيارته مستشفى العريش

بوتين يعلن الحداد فى روسيا على ضحايا هجوم موسكو

مراسل القاهرة الإخبارية: جوتيرش شدد على ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 32142 شهيدًا

الأكثر قراءة

عاجل| بعد اتهامه بخيانة زوجته.. ماذا فعل الأمير ويليام بعد تشخيص "كيت" بالسرطان؟

عاجل.. مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية على غزة

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان بعد 3 أشهر من اختفائها (التفاصيل الكاملة)

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى