ارتفاع ضحايا هجوم موسكو إلى 133 قتيلًا

أكدت لجنة التحقيق الروسية، ارتفاع ضحايا هجوم موسكو الأخير إلى 133 قتيلًا، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

بوتين يعلن الحداد

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الحداد الوطني في روسيا على ضحايا الهجوم الإرهابي الأخير، مؤكدًا: "إننا عملنا على تعزيز الإجراءات الأمنية لتجنب حدوث هجمات أخرى".

وقال الرئيس الروسي، في كلمته عقب هجوم موسكو، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن أجهزة الاستخبارات الروسية ستقوم بما يلزم بشأن الهجوم الأخير الذي وقع بقاعة كروكس سيتي هال بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.

وأضاف بوتين، أن عشرات الأبرياء راحوا ضحية للهجوم الإرهابي في موسكو، مشيرًا إلى أن الشرطة الروسية اعتقلت 11 شخصًا قدموا المساعدة لمُنفّذي الهجوم الإرهابي، وجارٍ العمل على معرفة الحقيقة كاملة، مشددًا: "سنكشف جميع المتورطين في الهجوم".