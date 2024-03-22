الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محمد الباز يكشف علاقة سيد قطب بـ حسن الصباح مؤسس "الحشاشين"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن رواية جماعة الحشاشين، ليس مسلسل تاريخي، فنحن أمام مسلسل يأخذ من التاريخ من أجل نسج أفكار تتناسب مع الواقع الذي نعيشه. 

وأضاف "الباز"، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن جماعة الحشاشين، واحدة من سلسلة جماعات كثيرة تنطوي تحت رعاية الجماعات "الباطنية".

ونوه بأن جماعة الحشاشين أثارت الجدل بسبب سيد قطب، ففي سنة عام 1985 نشرت جريدة السياسي المصري، لعدد من الحوارات مع الدمرداش العقيلي، أحد أفراد تنظيم جماعة الإخوان والذي كان تربطه علاقة نسب مع سيد قطب.

وتابع أن الخلاف مع سيد قطب فكري، ولا أنكر أنه من المفكرين الكبار، مؤكدًا أنه أول من أشار إلى أن حسن البنا يتشابه في شخصيته مع حسن الصباح.

وأردف أن الإخوان درسوا معظم التنظيمات السرية في العالم، وتوقفوا بالإعجاب أمام الحشاشين، بسبب فكرة السمع والطاعة والتي كانت أهم مبادئ الجماعة الإرهابية.

محمد الباز سيد قطب حسن الصباح الحشاشين صالة التحرير

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