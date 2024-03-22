محمد الباز: الحشاشين الجماعة الأم بالنسبة للإخوان

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه قبل عرض مسلسل "الحشاشين"، كان في حالة تربص بالعمل، من اجل اصطياد الفشل، مؤكدًا أن هدف هذا الهجوم إفساد المشهد.

وأضاف "الباز"، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الحشاشين الجماعة الأم بالنسبة للإخوان المسلمين.

ونوه بأن المشاهدين احيانًا يسيرون وراء حالة الهجوم، مشيرًا إلى أن الهجوم كان قبل عرض المسلسل، وبعد عرضه كان الهجوم يتضمن نسج أفكار في عقل البعض من خلال التربص بترويج أن هناك أحداث تاريخية خاطئة، أو من ناحية اللغة.

وتابع أن مسلسل الحشاشين هو إسقاط على جماعة الإخوان، مؤكدًا أن هناك تشابها بين أفكارهم وأفكار جماعة "الحشاشين"، من أجل توعية المشاهدين بخطورة الجماعات المتطرفة.

وأردف أن مسلسل "الحشاشين"، سلاح مهم في معركة، مضيفًا أن الأخوان انبهروا بفكر جماعة الحشاشين القائم على السمع والطاعة، حتى ولو أمروهم بقتل أنفسهم.