تصريحات نارية لمحمود كهربا "المثير للجدل" (إنفوجراف)

حل لاعب نادي الأهلي محمود كهربا ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم في الموسم الثامن من برنامج “حبر سري”، اليوم الجمعة، على شاشة القاهرة والناس.

تصريحات نارية لمحمود كهربا.. "المثير للجدل"

كابتن محمود الخطيب أسطورة كبيرة وبعتبره الأب الروحى ليا

جمهور الأهلي ما بيغلطش في شيكابالا.

جماهير النادي الأهلي مبتغلطش خالص.

خالد الغندور لم يكن يمتلك أي تفاصيل عن العقوبة.. ربنا يهديك.

مضت على على بياض لنادي الزمالك قبل الخروج للعب في الدوري السعودي.

اتظلمت في عقوبة الزمالك.. والسبب في دة مجدي عبد الغني.

تعرضت للأذى في شغلي وأكل عيشي ورزقي.. وخسرت ماديًا.

أبو جبل من الشخصيات الطيبة والخلافة بنا "شدة ملعب".

تواجدي على مواقع التواصل الإجتماعي ليس بهدف "التلقيح.

كنت مقتنع أني معمولي عمل في الزمالك.

زعلت على رحيل كابتن سيد عبدالحفيظ.. لكن الأهلي فوق الجميع.

الزمالك الأفضل في نهائي الكأس.. بس الأهلي اللي كسب.

محمد صلاح هو اللى عاملنا شكل وقيمة.. واتظلم فى بطولة إفريقيا.

الكابتن حسام غالي أتمنى يكون رئيس النادي الأهلي، بعد محمود الخطيب.