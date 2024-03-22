محمد الباز: مسلسل الحشاشين يحتوى على رسائل سياسية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن رواية جماعة الحشاشين، تناولت فكرة "أسطورة الفردوس" للرحالة الإيطالي "ماركبولو"، والذي جسد بأن الحشيش كان وسيلة لتنفيذ ما يريده حسن الصباح، بسبب تدخين أفراد الجماعة للحشيش.

وأضاف "الباز"، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الفكرة قد تكون أسطورية، ولكن هذا مفيد دراميًا في إيصال الفكرة والمتمثلة في "غسيل المخ".

ونوه بأن ماركبولو ولد بعد سنتين من تحطيم قلعة "الموت" الخاصة بحسن الصباح، وهذا قد يكون حجة له بسبب قربه من الحقبة التاريخية لجماعة "الحشاشين".

وتابع أن الحقيقة الدرامية تعطي الحق للكاتب، لتقديم وتأخير الحقبة التاريخية، مشيرًا إلى أن فيلم صلاح الدين كتب في عهد نجيب محفوظ، وعند كتابته لم يعترض عليه أحد، فالغرض في النهاية دراما لإيصال أهداف سياسية.

وأردف أننا في معركة ولابد من إرسال عدد من الرسائل السياسية بهدف التوعية، وهذا يساهم في الحفاظ على الأجيال الجديدة من أجل معرفة الحقيقة الكاملة.