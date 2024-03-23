السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رمضان عبد المعز يوضح فضل "إطعام الطعام"

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن إطعام الطعام، من أهم مفاتيح الخير وأهم الأسباب التي تجلب لك السعادة وتنال بها رضا الله قائلًا: "الشرع علمنا إطعام الطعام من اللى معاك ومن اللى عندك وعلى قدر الاستطاعة".

وأضاف خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" الذي يعرض على قناة dmc: أن "إطعام الطعام في القرآن الكريم والسنة هو الخير كله.

ويقول الله سبحانه وتعالي: "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُورًا" ونجد أن المكافأة العظيمة على إطعام الطعام.

وأشار عبد المعز، إلى أن ثواب إطعام الطعام كبير في الدنيا والأخرة.. والسيدة عائشة تحدثت عن أهم صفة من صفات النبي محمد صلي الله عليه وسلم أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة وكان اجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان خاصة أنه شهر الخير.

الشيخ رمضان عبد المعز رمضان عبد المعز اطعام الطعام لعلهم يفقهون DMC

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