رمضان عبدالمعز: من أجمل نعم الله على العبد أن يستخدمه لطاعته

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، إن من أجمل نعم الله على العبد، إن الله سبحانه وتعالى يستخدم العبد لطاعته، مؤكدًا أن شهر رمضان من الأوقات الهامة والتي تساهم في تقرب العبد من الله.

وأضاف خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة dmc: أن من الطاعات المحببة خلال هذا الشهر، هو "إطعام الطعام"، من خلال تقديم الأطعمة للصائمين.

ونوه، بأن القرآن الكريم حثنا على إكرام الضيف وإطعام الطعام، مشيرًا إلى أن مفتاح الخير كله في هذه العبادة الجليلة.

برنامج "لعلهم يفقهون"

تقدم قناة DMC خلال شهر رمضان الكريم 2024، البرنامج الديني "لعلهم يفقهون" والذي يقدمه كل من: الشيخ خالد الجندي، والداعية رمضان عبدالمعز.

ويناقش البرنامج مختلف قضايا المجتمع والشباب والدين اﻹسلامي، والاختلاف المذهبي والفقهي، ويفند جميع القضايا بمنظور ديني وسطي من القرآن والسنة.