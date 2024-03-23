السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

إشادات واسعة من الجمهور بمسلسل صيد العقارب عبر السوشيال ميديا

صيد العقارب
صيد العقارب

نال مسلسل صيد العقارب، بطولة  النجمة غادة عبدالرازق، الذي تعرض حلقاته بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024 على مجموعة قنوات cbc، إشادات واسعة من الجمهور، خاصة أنه يناقش العديد من القضايا الاجتماعية من بينها الثأر وأثر العادات والتقاليد السيئة وعمل اكتملت فيه جميع الأركان التي جذبت الجمهور ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لمتابعته.

مسلسل صيد العقارب

وجذب مسلسل  صيد العقارب، للفنانة غادة عبدالرازق، وسيمون ورياض الخولي، وأحمد ماهر، بسبب الأحداث القوية به، ولاقي تفاعل كبير وانهالت التعليقات من الجمهور، فكتبت فتاة تحمل اسم إيمي جيمي، من روّاد السوشيال ميديا قائلًة: " احلى مسلسل"، وعلّقت ندى سعيد من جمهور مسلسل صيد العقارب، وقالت: " حلو جدا".

إشادات واسعة من الجمهور لـ صيد العقارب

وعلّق عبدالعزيز محمد، من مستخدمي السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "بقى جميل أوي وسريع في الأحداث"، وينتظر حساب يحمل اسم عمر أحمد، من روّاد موقع "فيسبوك"، انتقام عايدة (غادة عبدالرازق) من عائلة الغول، معلقًا: "هو حلو وانا مستنيها لما تسيب عليهم العقارب".

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 13

يعرض الحلقة الـ 13 من مسلسل صيد العقارب، حصريًا على قنوات cbc، في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، وعبر قناة  cbc دراما في تمام الساعة الـ 9:30 مساءً، وعرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

حصريًا على قنوات cbc، قناة  cbc دراما، بالتزامن على منصة watch it.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كلٍ من أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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