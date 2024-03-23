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فن

مسلسل صيد العقارب الحلقة 12.. تعرف على ملخص الأحداث

صيد العقارب
صيد العقارب

يبحث روّاد السوشيال ميديا ومحبي الفنانة غادة عبدالرازق، عن ملخص مسلسل صيد العقارب، الذي يعرض حصريًا عبر قناة cbc، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية watch it، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وموقع البحث الأكثر شهرة جوجل.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل احداث الحلقة 12

دارت أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل صيد العقارب، الذي يضم نخبة من ألمع النجوم على رأسهم الفنانة غادة عبدالرازق، والفنانة سيمون، والفنان رياض الخولي، والفنان أحمد ماهر، وعدد كبير من نجوم الفن، حوّل رغبة سيمون التي تلعب دور سماسم، في قتل عايدة التي تجسدها الفنانة غادة عبدالرازق، كما انه كشف نجاتي سر خطير لـ"عايدة" من شركتها وهو الأمر الذي أصابها بالغضب.

ولام ياسين (محمد علاء جاميكا)، على عايدة (غادة عبدالرازق) بسبب زواج أدهم ونورا وهروبهم بعيدًا عن العائلتين (ضرغام والغول)، حيث قال لها: “العيال عملوا اللي معرفناش نعملوا”، وانتهت الحلقة الـ 12 بالكشف عن علاقة الحب التي كانت تربط بين سامح الغول (أحمد ماجد)، وميار الغيطي.


مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 13

من المقرر أن تعرض الحلقة الـ 13 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، وتعاد الحلقة عبر قناة cbc دراما، بساعتين أي يمكن للجمهور مشاهدتها في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر cbc درااما.
مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة عشر


يعرض مسلسل صيد العقارب عبر قناة cbc دراما، بساعتين أي يمكن للجمهور مشاهدتها في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر cbc درااما، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية watch it.

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أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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