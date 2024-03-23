السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الثأر والعادات والتقاليد.. قضايا يناقشها مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب 2024، من المسلسلات القوية التي تعرض عبر شاشات التلفزيون ضمن المارثون الرمضاني الجاري 2024، خاصًة بسبب القضايا المهمة التي يناقشها وشغلت بال الكثير إلى الآن، خاصًة أهل الصعيد الذي يعتبرون أن الثأر عادة ضمن العادات والتقاليد، وهو بالضبط ما فرق بين عائلتي ربط بينهما صداقة وصلت لأكثر من 50 عاما، وهما "الغول وضرغام".

قضايا مسلسل صيد العقارب 2024

منذ بداية عرض حلقات مسلسل صيد العقارب وأظهر أنه يتحدث عن التمرد على العادات والتقاليد المفروضة على الفتيات، وهذا ظهر من خلال دور عايدة، التي تلعب دورها الفنانة غادة عبدالرازق، التي تمردت على فكرة أن العمل للشباب فقط، وقررت أن تثبت للجميع أنها قادرة على تحقيق ذاتها، وذلك من خلال أنها أصبحت من أهم علماء الحشرات، ولديها البيزنس الخاص بها في استخلاص السم من العقارب.

والـ 11 حلقة السابقة من مسلسل صيد العقارب كشفت عن الثأر الذي يتمسك به العائلات في الصعيد، وهذا ظهر من خلال عائلة ضرغام التي تحاوّل بشتي الطرق أن تنتقم لمقتل علي ضرغام -محمود عبدالمغني-، ويظهر العمل الفني أيضًا أن التمسك بالعادات والتقاليد هو موروث ثقافي خاطئ، ويسبب الأذي لكل الأطراف، وهذا ظهر من خلال الانفصال الذي وقع بين عايدة (غادة عبدالرازق)، وياسين (محمد علاء جاميكا)، وبين مصطفي (محمد علي رزق)، ورحاب عرفة ضمن أحداث المسلسل.

زواج عرفي في مسلسل صيد العقارب

وجذب مسلسل صيد العقارب، الجمهور منذ عرض أولى حلقاته بسبب القضايا التي طرحها إلى الآن، ومنها أيضًا الزواج العرفي دون ورق أو إثبات من الفتيات والتي يجعل الشباب يتخلون بسهولة، ويرفضون تحمل المسئولية، كما وقع بين ميار الغيطي وأحمد ماجد ضمن أحداث العمل.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كلٍ من أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 13

يعرض الحلقة الـ 13 من مسلسل صيد العقارب، حصريًا عبر قناة cbc في تمام الساعة الـ 7:30 مساء، ويمكن أيضًا للجمهور مشاهدة الحلقة بعد عرضها بساعتين أي في تمام الساعة الـ 9:30 مساءً عبر قناة cbc دراما، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية watch it.

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يعرض الحلقة الـ 13 من مسلسل صيد العقارب، حصريًا عبر قناة cbc،  وقناة cbc دراما، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية watch it.

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