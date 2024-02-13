دراما رمضان 2024|سيمون تنشر لقطات من مسلسلها "صيد العقارب"

شاركت الفنانة سيمون جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك" مجموعة من الصور الجديدة من كواليس مسلسلها الجديد “صيد العقارب” والذي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل 2024، ويعرض عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومن بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

وكتبت سيمون على الصور التي شاركت بها جمورها قائلًة:“لقطات من مسلسل #صيد_العقارب #سيمون”.

غادة تاجرة عقارب فى رمضان

وتظهر غادة في الأحداث بشخصية فتاة تتمرد على العادات والتقاليد، كما أنها تقرر الانتقام لشقيقها الذي يقتله أحد الأفراد من عائلة "الغول" والذين تسببوا في أذية شقيقها، لتتحوّل شخصية "غادة" ضمن أحداث المسلسل وتحاول الانتقام بكل الطرق.

أبطال وصنّاع مسلسل "صيد العقارب"

"صيد العقارب" بطولة غادة عبدالرازق، ورياض الخولي، وسيمون، ومحمد علاء، وأحمد ماهر، ومجدى بدر، وسامية عاطف وميار الغيطى، وعماد صفوت، وأحمد ماجد، وأحمد جمال سعيد، ومحمد على رزق، وعزوز عادل، ومنال سلامة، وصفاء جلال، ومى القاضي، وسيف الديربى، ومحمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة Phenomena.