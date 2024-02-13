مسلسلات رمضان 2024|"هتتلدغ".. كيف روّجت غادة عبد الرازق لـ"صيد العقارب"؟

روّجت الفنانة غادة عبد الرازق إلى دورها في مسلسل “صيد العقارب” الذي ستخوض به السباق الرمضاني 2024، وذلك من خلال طرح التريلر التشويقي للعمل الفني، الذي سيعرض عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ونشرت غادة التريلر التشويقي لمسلسل “صيد العقارب"، معلقًة عليه: “لو عينك غفلت ثانية وسط العقارب.. تتلدغ!”.

ومن خلال الصور التي حصلت عليها "الدستور"، تظهر الفنانة غادة عبدالرازق أيضًا بـ"لوك" مختلف عن سابق أعمالها حيث تلعب الفنانة غادة عبدالرازق دور تاجرة عقارب تستخلص السم من العقارب، لتبيعه، وتنتمي إلى عائلة كبيرة في صعيد مصر ولديهم شركات.

غادة عبدالرازق تاجرة عقارب فى رمضان

وتظهر غادة في الأحداث بشخصية فتاة تتمرد على العادات والتقاليد، كما أنها تقرر الانتقام لشقيقها الذي يقتله أحد الأفراد من عائلة "الغول" والذين تسببوا في أذية شقيقها، لتتحوّل شخصية "غادة" ضمن أحداث المسلسل وتحاول الانتقام بكل الطرق.

أبطال وصنّاع مسلسل "صيد العقارب"

جدير بالذكر أن مسلسل "صيد العقارب" من بطولة: النجمة غادة عبدالرازق، ورياض الخولي، وسيمون، ومحمد علاء، وأحمد ماهر، ومجدى بدر، وسامية عاطف، وميار الغيطى، وعماد صفوت، وأحمد ماجد، وأحمد جمال سعيد، ومحمد على رزق، وعزوز عادل، ومنال سلامة، وصفاء جلال، ومى القاضي، وسيف الديربى، ومحمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة Phenomena.