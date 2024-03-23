السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 13.. سيمون تهدد غادة عبدالرازق في مكتبها ابني خط أحمر

صيد العقارب الحلقة
صيد العقارب الحلقة 13

شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة13 بطولة غادة عبدالرازق، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، العديد من المفاجآت، حيث توجهت سيمون "سميحة" زوجة رياض الخولي "ايماعيل الغول" إلى مقابلة غادة عبدالرازق "عايدة ضرغام" في مكتبها بالشركة بشكل مفاجيء وصادم بدعوى إخبارها بنصيحة، وردت عليها: «أنتي تتحلين بالبجاحة».

 

مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 13،  وقالت لها إنها حضرت لحل تلك المشكلة التي استعصت على الرجال، ويمكن للسيدات أن يتدخلن لحل تلك المشكلة، وقالت لها غادة حل تلك المشكلة يكمن في أن يسلم نجلها سامح الغول نفسه إلى الشرطة، وقالت لها سيمون هذا ابني ولا يمكن تسليمه للشرطة، وكان رد سيمون لن أحد يصل إلى ابني مهما حدث، ولن اسمح لأحد أن يقترب من نجلي.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 13.. جريمة زنا السر في مقتل علي ضرغام

 

 

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

 

ويعرض مسلسل "صيد العقارب الحلقة13 على منصة "ووتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثالثة عشر 

 

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 13 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

 

قصة مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

 

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

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